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Дайджест

Полицейский кордон на Патриарших, короткометражка Линдеманна и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:25

В России выявили 21 665 случаев COVID-19 — это рекорд с 21 января. В Москве увеличился суточный прирост — 8457 заражений против 7916 днем ранее.

В России зафиксировали первый случай заражения новым вариантом индийского штамма «Дельта плюс». Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот для ревакцинации россиян. А представитель ВОЗ заявил, что вакцинация от COVID-19 может проводиться при любом уровне антител.

Ресторанам и кафе в Москве разрешили обслуживать посетителей, имеющих при себе QR-код, с 23.00 до 6.00 утра. Фуд-кортам предложили три режима работы на выбор.

По просьбе жителей Патриарших на въезде в квартал поставили полицейские кордоны, которые по вечерам проверяют у водителей паспорт с местом прописки. Однако теперь обитатели жалуются, что район стал похож на гетто, а гонщики продолжают реветь двигателями.

Американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина к 22 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда в прошлом году. Обвинение запрашивало 30 лет лишения свободы.

Королевский монетный двор сделал памятную монету в пять фунтов стерлингов, посвященную принцу Филиппу, супругу королевы Елизаветы II. Ее дизайн был лично одобрен герцогом Эдинбургским еще при жизни.

Джаред Падалеки узнал из твиттера, что его не позвали на съемки приквела «Сверхъестественного», в отличие от Дженсена Эклса. Актера огорчило решение продюсеров продолжить историю без его героя.

Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку, продолжающую историю из клипа «Я ненавижу детей». В ней Александр Ревва в роли советского следователя допрашивает музыканта по делу о серии особо жестоких преступлений в отношении детей.

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