Marvel показала второй трейлер «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Киностудия Marvel выпустила второй трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» про азиатского мастера боевых искусств. Он станет следующим фильмом из 4-й фазы киновселенной.

По сюжету Шан-Чи искусный мастер боевых искусств, которого в юном возрасте обучил быть убийцей его отец Венву, но он уехал жить нормальной жизнью в Сан-Франциско. Однако Шан-Чи должен противостоять прошлому, которое, как он думал, оставил позади. Молодой парень снова оказался втянут в паутину таинственной организации «Десяти Колец». В киностудии говорят, что именно Венву является настоящим злодеем Мандарином.

«Издавно десять колец давали нашему народу силу и власть, если хочешь когда‑нибудь ими владеть, я должен убедиться, что ты их достоин», — говорит во вступлении трейлера Мандарин. В ролике показали сцены обучения Шан-Чи, его «нормальную» в Сан-Франциско, битву в движущемся автобусе с Бритвенным Кулаком и конфронтацию с отцом. В конце видео Шан-Чи сражается с гигантом внутри боевого ринга. Фанаты предполагают, что это был Мерзость, заклятый враг Халка.