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Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей». Это расширенная версия клипа

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:49

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своем ютьюб-канале короткометражный фильм «Я ненавижу детей». Он стал расширенной версией одноименного клипа.

Действие фильма разворачивается в 1989 году в СССР. По сюжету учителя немецкого языка, которого играет сам музыкант, допрашивает следователь (Александр Ревва) по делу о серии особо жестоких преступлений. «В ходе следствия выяснилось, что все жертвы учились в одном классе. Мы опрашиваем всех одноклассников», — говорит Ревва. Он также отмечает, что над подозреваемым могли издеваться в школе из‑за немецкого имени.

1 июня Тилль Линдеманн представил клип на песню «Ich hasse Kinder» («Ненавижу детей»). Видео снято в советском стиле и наполнено кровавыми кадрами и сценами жестокого отношения детей к своим сверстникам. В клипе Линдеманн носит пионерский галстук, курит на Красной площади, кричит на пионеров, подвергается пыткам на допросе у Александра Реввы и убивает людей.

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