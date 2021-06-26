Тилль Линдеманн опубликовал короткометражку «Я ненавижу детей». Это расширенная версия клипа

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на своем ютьюб-канале короткометражный фильм «Я ненавижу детей». Он стал расширенной версией одноименного клипа.

Действие фильма разворачивается в 1989 году в СССР. По сюжету учителя немецкого языка, которого играет сам музыкант, допрашивает следователь (Александр Ревва) по делу о серии особо жестоких преступлений. «В ходе следствия выяснилось, что все жертвы учились в одном классе. Мы опрашиваем всех одноклассников», — говорит Ревва. Он также отмечает, что над подозреваемым могли издеваться в школе из‑за немецкого имени.