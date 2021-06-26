Француженка Валери Бако, убившая мужа за насилие и принуждение к проституции, вышла на свободу

Суд в городе Шалон-сюр-Сон во Франции признал Валери Бако виновной в убийстве мужа Даниэля Полетта и приговорил к 4 годам лишения свободы: три года будут условным наказанием, еще один год женщина провела под стражей во время следствия. Обвинения предполагали наказание вплоть до пожизненного заключения, передает CNN.

«Я хотела бы поблагодарить суд и всех, кто меня поддерживал. Пришло время для новой борьбы за остальных женщин и против жестокого обращения», — сказала Бако журналистам и добавила, что чувствует «не облегчение, но опустошение — моральное и физическое». Во время оглашения приговора женщина упала в обморок.

Петиция с требованием снять обвинения с Бако собрала более 660 тыс. подписей. Адвокат француженки Натали Томазини назвала решение суда «торжеством правосудия». «Эта женщина вернется к своим детям сегодня вечером, для меня это означает огромную победу», — сказала защитница.

Валери Бако призналась в убийстве Даниэля Полетта в 2016 году. Согласно материалам дела, будучи парнем ее матери он насиловал Валери, когда ей было всего 12 или 13 лет. В 1995 году он успел попасть за решетку за сексуальное насилие, а после его возращения 17-летняя девушка забеременела — и ее выгнали из дома.

Ей ничего не оставалось, как остаться жить с Полеттом. Она подвергалась психологическому и физическому насилию. За все время у пары появились четыре ребенка, двое из которых помогали женщине прятать тело застреленного супруга — за это их приговорили к шести месяцам условного срока каждого как соучастников.

Муж Полетт стал сутенером Бако, принуждая ее заниматься проституцией под его контролем. Решиться на убийство женщину подтолкнуло желание защитить 14-летнюю дочь, с которой отец начал вести беседы о сексе. Тогда она застрелила Полетта.