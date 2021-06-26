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Растет число заболевших финнов, побывавших на Евро-2020. Беглов заявлял, что это никак не связано

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:42

Количество заболевших COVID-19 финнов после поездки на Евро-2020 в Петербург увеличивается. По данным Финского института здравоохранения и социального обеспечения (THL), их насчитывается уже 120 человек. Об этом сообщает финское издание Yle.

Большая часть заражений подтверждена у тех, кто вернулся с Евро-2020, уточнила руководитель THL Мики Салминена. Болельщики успели разъехаться по городам Финляндии — Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Турку, Хямеэнлинна, Куопио, Ювяскюля, Оулу. Она призвала ехавших в автобусах сделать тест на коронавирус как можно скорее.

На границе у финнов были отрицательные тесты на вирус, но после походов по барам и массовым мероприятиям они возвращались с положительными результатами. 22 июня около 800 человек прошли через границу с Финляндией без анализа на COVID-19 из‑за большого наплыва людей. «Муниципальные инфекционисты прилагают все усилия, чтобы найти заразившихся и провести тест. При необходимости их отправят на карантин», — добавила Салминена.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что чемпионат по футболу не имеет отношения к росту заболеваемости коронавирусом в городе. Он заявил, что матчи не наносят «существенный вред» эпидемиологической обстановке.

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