В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе

В День Вооруженных сил Великобритании Королевский монетный двор сделал памятную монету в пять фунтов стерлингов, посвященную принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу королевы Елизаветы II.

Министр казначейства Великобритании Риши Сунак сказал, что это является достойной данью уважения принцу Филиппу, который вдохновил так много людей по всему миру своей службой нации и королеве.

«Я горжусь тем, что представляю монету в День вооруженных сил, учитывая его выдающуюся военно-морскую карьеру и непоколебимую преданность нашему монарху и его королевским обязанностям, и это правильно, что он и королева изображены вместе по обе стороны монеты», — добавил он.

Дизайн создан британским скульптором Яном Ранк-Бродли, который был лично одобрен герцогом Эдинбургским еще при жизни.

Памятную монету можно приобрести на сайте монетного двора.