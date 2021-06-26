перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Растет число заболевших финнов, побывавших на Евро-2020. Беглов заявлял, что это никак не связано 15:42
В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе 15:07
Приквел сериала «Сверхъестественное» выйдет без Джареда Падалеки. Актер узнал об этом из твиттера 14:34
Mufid Majnun/Unsplash Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот 14:03
РБК: сын Жириновского ушел из ЛДПР из‑за управленческих разногласий с отцом 13:55
В Windows 11 не встроят Interner Explorer 13:09
При въезде на Патриаршие полиция просит показать паспорт. Теперь туда пускают только по прописке 12:13
В России выявили более 21 тыс. случаев COVID-19. В Петербурге и Подмосковье рекордные показатели 11:43
Hubert Burda Media/Flickr Московскому общепиту с QR-кодами разрешили работать ночью. У фудкортов будет три режима работы
Московскому общепиту с QR-кодами разрешили работать ночью. У фудкортов будет три режима работы 10:34
В России выявили первого зараженного штаммом коронавируса «Дельта плюс» 9:10
Бывшего полицейского, убившего Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам заключения 8:41
Канал AMC снимет сериал по роману «Интервью с вампиром» Вчера в 22:59
В Британии во время голубиной гонки пропали 10 тыс. птиц. Скорее всего, дело в магнитной буре Вчера в 22:39
Maksimartist/Instagram Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о 75-процентном поражении легких артистки
Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о 75-процентном поражении легких артистки Вчера в 22:05
Российским вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных студентов Вчера в 21:28
Групповые видеозвонки в Telegram, новый альбом Tyler, The Creator и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
У Doja Cat вышел новый альбом «Planet Her». В его записи приняли участие The Weeknd и Ариана Гранде Вчера в 20:45
Россияне аннулировали более 70% туров на август в Краснодарский край Вчера в 20:31
Третий сезон «Полового воспитания» выйдет на Netflix 17 сентября Вчера в 19:08
Sparks/YouTube Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мюзиклу «Аннетт»
Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мюзиклу «Аннетт» Вчера в 18:59
Отключить рекламу

В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:07

В День Вооруженных сил Великобритании Королевский монетный двор сделал памятную монету в пять фунтов стерлингов, посвященную принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу королевы Елизаветы II.

Министр казначейства Великобритании Риши Сунак сказал, что это является достойной данью уважения принцу Филиппу, который вдохновил так много людей по всему миру своей службой нации и королеве.

«Я горжусь тем, что представляю монету в День вооруженных сил, учитывая его выдающуюся военно-морскую карьеру и непоколебимую преданность нашему монарху и его королевским обязанностям, и это правильно, что он и королева изображены вместе по обе стороны монеты», — добавил он.

Дизайн создан британским скульптором Яном Ранк-Бродли, который был лично одобрен герцогом Эдинбургским еще при жизни.

Памятную монету можно приобрести на сайте монетного двора.

Принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет. Прощание с супругом королевы Елизаветы II прошло в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Гроб с телом принца Филиппа был накрыт его личным флагом, а сверху лежали его меч, военно-морская фуражка, цветочный венок и письмо королевы. Во время панихиды, которая длилась меньше часа, произнесли его многочисленные титулы и провели минуту молчания.

Подробности по теме
Скончался принц Филипп. Как об этом узнали жители Великобритании
Скончался принц Филипп. Как об этом узнали жители Великобритании
События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
рок
«Сверим сердца»: «Би-2» (онлайн-трансляция)
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
поп
Дима Билан
Первый российский певец с победой в «Евровидении»
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Елизавета II
Риши Сунак
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить