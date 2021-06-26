Приквел сериала «Сверхъестественное» выйдет без Джареда Падалеки. Актер узнал об этом из твиттера

Падалеки недоволен решением продюсеров продолжить шоу без его героя. Он написал в своем твиттере актеру Дженсену Эклсу (Дин Винчестер), который продюсирует приквел и выступит в качестве рассказчика.

Телеканал The CW снимет приквел «Сверхъестественного» о родителях главных героев — сериал «Винчестеры», пишет Deadline. Однако Джаред Падалеки , сыгравший Сэма Винчестера, не примет участия в съемках.

По словам создателей, «Винчестеры» — это выразительная история любви о том, как Джон встретил Мэри и как они поставили все на кон, чтобы спасти не только свою любовь, но и весь мир. Сценарий напишет автор и продюсер оригинала Робби Томпсон.

Производством сериала займется компания Machine Productions Дженсена и Дэннил Эклс, основанная при поддержке Warner Bros.

Последний, пятнадцатый сезон «Сверхъестественного» начали показывать еще в октябре 2019 года, но в марте 2020 года его пришлось прервать, так как последние серии не успели доснять из‑за пандемии коронавируса. Последняя серия шоу вышла 19 ноября.

«Сверхъестественное» — фантастический сериал о братьях-охотниках за нечистью Сэме и Дине Винчестерах. Шоу вышло в эфир впервые в 2005 году, его звездами стали актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.

«Сверхъестественное» стал самым долгим фантастическим сериалом в истории американского телевидения. Эрик Крипке создал шоу для канала Warner Bros. TV, прежде чем тот объединился с CBS TV Studios в The CW.