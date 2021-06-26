В России выявили более 21 тыс. случаев COVID-19. В Петербурге и Подмосковье рекордные показатели

В России за последние сутки выявили 21 665 заражения коронавирусом — на 1272 больше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием. До этого более 21 тыс. случаев регистрировали 21 января.

В Москве суточный прирост снова вырос — до 8457 человек. В Подмосковье за сутки выявили 2504 заразившихся коронавирусом — это максимум за пандемию. В Петербурге зафиксировали рекордное число умерших — 107 человек.

По числу заболевших следом идут Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Крым.