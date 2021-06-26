В России выявили более 21 тыс. случаев COVID-19. В Петербурге и Подмосковье рекордные показатели

В России за последние сутки выявили 21 665 заражения коронавирусом — на 1272 больше, чем вчера. Актуальные цифры приводит оперштаб по ситуации с заболеванием. До этого более 21 тыс. случаев регистрировали 21 января.
В Москве суточный прирост снова вырос — до 8457 человек. В Подмосковье за сутки выявили 2504 заразившихся коронавирусом — это максимум за пандемию. В Петербурге зафиксировали рекордное число умерших — 107 человек.
По числу заболевших следом идут Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Крым.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 430 753. За последние сутки вылечились 14 347 человек, за все время — 4 943 986. За сутки умерли 619 заболевших (это максимум с 24 декабря 2020 года), за весь период — 132 683.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 180,4 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Днем ранее московский оперштаб сообщил, что Россия опередила Турцию по числу случаев заболевания и вышла на 5-е место в мире. На первом — США (33,6 млн), за ними идут Индия (30 млн), Бразилия (18,3 млн) и Франция (5,8 млн).