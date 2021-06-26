В России выявили первого зараженного штаммом коронавируса «Дельта плюс»

В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса AY.1, также именуемого как «Дельта плюс». Замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила «Фонтанке», что он, «скорее всего, завозной».

По словам Даниленко, пока нет достаточных оснований утверждать, что эта разновидность COVID-19 «является более опасной или смертельной, чем другие известные штаммы». «В Индии выявлено чуть больше 40 случаев — но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным», — добавила она.

23 июня вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в России еще не регистрировали вариант индийского штамма «Дельта плюс».

Накануне главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, отвечая на вопрос об опасности недавно обнаруженного штамма, сказала, что он обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Однако в мире выявлено совсем немного случаев заражения этим штаммом — всего несколько десятков, отметила эксперт.