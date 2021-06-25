Канал AMC снимет сериал по роману «Интервью с вампиром»

Американский канал AMC снимет телеадаптацию романа «Интервью с вампиром» — первого тома из цикла «Вампирские хроники» писательницы Энн Райс. Об этом сообщает Deadline.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Сценаристом и шоураннером выступит Ролин Джонс (первый сезон «Перри Мейсона» и «Изгоняющий дьявола»).

AMC приобрел права на 18 книг Райс в начале прошлого года, и «Интервью с вампиром» — первый анонсированный проект. Курировать франшизу будет продюсер Марк Джонсон («Лучше звоните Солу», «Во все тяжкие»).

Роман «Интервью с вампиром» был впервые опубликован в 1976 году. В центре его сюжета — рассказ вампира Луи, который после потери жены и ребенка хотел умереть, но обрел вечную жизнь.

В 1994 году Нил Джордан снял киноверсию этой книги. В ней сыграли Том Круз, Бред Питт, Кирстен Данст и Антонио Бандерас.

Премьера запланирована на 2022 год.