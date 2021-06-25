Российским вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных студентов

Российским вузам дали право не заселять в общежития студентов без вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», — сказали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что вузы несут ответственность «за жизнь и здоровье» студентов и работников учреждения.

Ранее Финансовый университет при Правительстве РФ объявил, что будет заселять в свои общежития только тех студентов, которые сделали прививку от COVID-19 или получили медицинский отвод от вакцинации.

В Минздраве рекомендовали студентам вакцинироваться до начала учебного года. В Минобрнауки, в свою очередь, отмечали, что вакцинация учащихся является добровольной, но важно обеспечить безопасность как образовательного процесса, так и проживания в общежитиях.