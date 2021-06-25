Россияне аннулировали более 70% туров на август в Краснодарский край

Россияне отменили около 30% бронирований туров в Краснодарский край на июль и более 70% — на август. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подчеркнула в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что данные пока что предварительные, потому что АТОР еще не успела опросить всех туроператоров.

Реакцию россиян на новость о решении краснодарских властей закрыть отели, гостиницы и санатории для непривитых граждан Ломидзе назвала «ошеломляющей»: спустя полчаса после сообщения губернатора начался «шквал звонков с заявками на аннуляцию».

«В течение вчерашнего дня мы рекомендовали туристам не торопиться с аннуляцией в надежде на то, что постановление еще не было опубликовано, в надежде на то, что оно может быть с другими формулировками опубликовано, но сегодня шквал сдержать уже не получается», — добавила она.

Ломидзе рассказала ТАСС, что в связи с отменой туров в Краснодарский край цены на отдых в Крыму и Турции за двое суток выросли на 5–7% и будут увеличиваться. АТОР попросила региональные власти смягчить меры безопасности, иначе они «ставят крест на всем сезоне». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевших тоже следует пустить на курорты.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 августа в отели, гостиницы и санатории региона будут пускать только после предъявления сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.