Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мьюзиклу «Аннет»

В фильме Драйвер играет роль стендап-комика, а Котийяр — его жену, всемирно известную оперную певицу. Их гламурная и идеальная жизнь принимает неожиданный оборот, когда у них рождается дочь Аннетт, девочка с уникальным даром.

Американская группа Sparks выпустила второй сингл «We Love Each Other So Much» к музыкальной драме «Аннет» режиссера Леоса Каракс. В любовной балладе поют Адам Драйвер , Марион Котийяр и сама группа.

В конце весны группа выпустила первый саундтрек к мьюзиклу. Его исполнили Котийяр, Драйвер и Саймон Хелберг («Теория Большого взрыва»). В июне стриминговая платформа Amazon Prime опубликовала новый трейлер «Аннетт».

Фильм откроет 74-й Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие пройдет с 6 по 17 июля.