перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Третий сезон «Полового воспитания» выйдет на Netflix 17 сентября 19:08
Sparks/YouTube Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мьюзиклу «Аннет»
Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мьюзиклу «Аннет» 18:59
В Telegram добавили групповые видеозвонки 18:08
Профсоюзы попросили правительство сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной 18:06
В летнем кинотеатре Garage Screen покажут пленочные фильмы 17:54
Первый уик-энд фестиваля «Арт-овраг» в Выксе перенесли на конец августа 17:20
Что еще Собянин мог бы запретить непривитым и разрешить вакцинированным. Идеи из твиттера 16:54
Пресс-материалы Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты»
Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты» 16:47
Паблик «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой запретили в России 15:59
Джонни Ли Миллер («На игле») появится в новом сезоне «Короны» в роли премьер-министра Джона Мейджора 15:37
Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в клипе «Неоновая ночь» 15:08
Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником V» 14:57
Mos.ru Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку
Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку 14:49
Егор Крид и OG Buda ограбили банк в новом клипе «Здравствуйте» 14:40
Инспекторы по недвижимости начали разбирать летнюю веранду Powerhouse 14:30
Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман, Дэнни Гловер и Элейн Мей получат почетные «Оскары» в 2022 году 14:26
Seemee дебютировал с альбомом «Txc». Это не просто пластинка, а целая вселенная со своими героями 13:41
«Отряды Путина Soc Sprav»/YouTube «Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс
«Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс 13:20
Израильские археологи открыли новый вид человека 13:15
В Москве 25 июня пройдут гроза и дождь с градом 12:36
Отключить рекламу

Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мьюзиклу «Аннет»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:59

Американская группа Sparks выпустила второй сингл «We Love Each Other So Much» к музыкальной драме «Аннет» режиссера Леоса Каракс. В любовной балладе поют Адам Драйвер, Марион Котийяр и сама группа.

В фильме Драйвер играет роль стендап-комика, а Котийяр — его жену, всемирно известную оперную певицу. Их гламурная и идеальная жизнь принимает неожиданный оборот, когда у них рождается дочь Аннетт, девочка с уникальным даром.

В конце весны группа выпустила первый саундтрек к мьюзиклу. Его исполнили Котийяр, Драйвер и Саймон Хелберг («Теория Большого взрыва»). В июне стриминговая платформа Amazon Prime опубликовала новый трейлер «Аннетт».

Фильм откроет 74-й Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие пройдет с 6 по 17 июля.

События недели на afisha.ru
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
рок
«Сверим сердца»: «Би-2» (онлайн-трансляция)
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
поп
Дима Билан
Первый российский певец с победой в «Евровидении»
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Адам Драйвер
Саймон Хелберг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить