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В летнем кинотеатре Garage Screen покажут пленочные фильмы

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:54

С 4 июля в летнем кинотеатре музея современного искусства «Гараж» возобновятся показы фильмов с пленки в рамках постоянной рубрики «Серебряные копии». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

В 2021 году рубрика открывается совместной программой с крупнейшим киноархивом страны — Госфильмофондом России, членом Международной федерации киноархивов FIAF и хранителем государственной коллекции фильмов и других киноматериалов. Все киноленты будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Оружие из деревьев»

4 июля, 21.30

Полнометражный дебют американского киноавангардиста Йонаса Мекаса. Две пары молодых битников пытаются не сойти с ума в безумном мире начала 1960-х на пороге ядерной войны. Офисная сотрудница Аргус и страховой агент Бен спасаются на природе и в уединении богемного лофта. Религиозный Грегори отговаривает свою сбившуюся с пути подругу Фрэнсис от самоубийства — но безуспешно.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

© Кадр из фильма «Оружие из деревьев»

«Разговор»

11 июля, 21.30

Триллер от Фрэнсиса Форда Копполы. По сюжету таинственный клиент (Харрисон Форд) нанимает эксперта по слежке Гарри Коула (Джина Хэкмена), чтобы следить за молодой парой, Марком (Фредерик Форрест) и Энн (Синди Уилльямс). Он случайно записывает подозрительный разговор молодых людей и становится одержим мыслью, не угрожает ли им опасность. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1974 года и три номинации на «Оскар».

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

© Кадр из фильма «Разговор»

«Лица»

18 июля, 21.30

Несчастные в браке, но мучительно привязанные друг к другу супруги — бизнесмен Ричард и домохозяйка Мария — заводят связи на стороне, но все равно не могут расстаться. У них есть все на свете, чего бы они ни пожелали, кроме любви и чувства личного удовлетворения. Фильм принес Джону Кассаветису номинацию на «Оскар» за лучший сценарий и закрепил за ним статус одного из самых оригинальных голосов в американском кинематографе.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

© Кадр из фильма «Лица»

«Джерри»

25 июля, 21.00

В фильме Гаса Ван Сэнта двое мужчин по имени Джерри (Мэтт Деймон и Кейси Аффлек) отправляются на прогулку по пустыне и быстро теряются. Скитаясь целыми днями без пищи и воды, они пытаются выжить в экстремальных условиях и покорить стихию. Постоянный соавтор Ван Сэнта, оператор Харрис Савидис получил за «Джерри» премию Нью-Йоркского сообщества кинокритиков, а французский журнал Cahiers du Cinéma дважды включил фильм в списки лучших картин года.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

© Кадр из фильма «Джерри»

Помимо этого, 26 июня в летнем кинотеатре «Гаража» пройдут показ ироничного докуфикшена (постановочного кино с реальными людьми в реальном мире) «Планета» и встреча с режиссером и художницей Амалией Ульман. Его также можно будет посмотреть 18 июня, 6 июля и 24 августа — в программе рубрики Garage Screen «Один раз увидеть».

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