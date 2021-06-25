Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты»

27 июня пройдет онлайн-концерт в поддержку фестиваля «Дикая мята», сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия. Трансляция будет вестись на сайте и в группе «МТС Live», а также в группе фестиваля в «ВКонтакте», начало в 19.00.

В прямом эфире выступят «Аигел», Tequilajazzz, «Кирпичи», «Два самолета», «Аффинаж», Junkyard Storytellaz и Idiot. Ведущими станут Сергей Мудрик и Полина Фаворская. Для тех, кто не сможет присоединиться к просмотру, будет доступна запись мероприятия на «МТС Live».

«Дикая мята» должна была пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. Но в ночь перед фестивалем организаторы узнали, что не смогут провести мероприятие. Основанием послужил указ губернатора области, который запрещает массовые мероприятия из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа. А тем, кто не будет возвращать билеты, подарят годовую подписку на онлайн-кинотеатр Kion от МТС.

Часть музыкантов, которые были заявлены в лайнапе «Дикой мяты», предложила выступить в следующем году всего за один рубль в знак поддержки проекта. Среди них — The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-кис», «Папин олимпос», Wildways, Нуки, «Операция пластилин», Владимир Фонарев, Радар, Александр Нуждин, «Карелия», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweed PAD и новый проект Сергея Шнурова «Зоя».