Инспекторы по недвижимости начали разбирать летнюю веранду Powerhouse

По их словам, претензии чиновников связаны с тем, что часть веранды не значится в кадастровом реестре. При этом другая ее часть там есть.

Сотрудники московской инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости начали разбирать летнюю веранду клуба Powerhouse. Об этом « Афише Daily » рассказали представители площадки.

Представители заведения выяснили, что объект пропал из реестра еще в 2019 году. Почему сотрудники приехали разбирать его только сейчас, неясно. Инспекторы начали распиливать деревянную веранду, не предъявив никаких предписаний, отметили в Powerhouse.

Команда клуба решила разобрать веранду собственноручно, чтобы потом суметь собрать ее вновь. Людей, которые разбираются в этом, попросили приехать и помочь с работами.