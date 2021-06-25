Джонни Ли Миллер («На игле») появится в новом сезоне «Короны» в роли премьер-министра Джона Мейджора

Несмотря на то что между актером и персонажем нет визуального сходства, инсайдер The Sun сказал , что Миллер так же идеально подходит для этой роли, как Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») — для роли Маргарет Тэтчер.

Актер Джонни Ли Миллер , известный по роли Саймона Уилльямсона в культовом фильме «На игле», появится в пятом сезоне сериала «Корона». Он сыграет премьер-министра Джона Мейджора , сообщается в твиттере шоу.

По информации Deadline, съемки нового сезона начнутся в июле с обновленным актерским составом. Имельда Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса») сыграет королеву Елизавету, Лесли Мэнвилл («Малефисента») — принцессу Маргарет, Джонатан Прайс («Два папы») — принца Филиппа, а Элизабет Дебики («Великий Гэтсби») — принцессу Диану.

Пятый сезон «Короны», как предполагается, расскажет историю принцессы Дианы, затронет ее трагическую гибель в автокатастрофе в 1997 году и покажет политические события того периода. Политик Джон Мейджор, которого сыграет Джонни Ли Миллер, состоял в Консервативной партии. После того как Маргарет Тэтчер из‑за разногласий ушла в отставку, он стал новым премьер-министром Великобритании. Мейджор занимал свой пост в течении семи лет, пока не потерпел поражение на выборах 1997 года. Его место занял член Лейбористской партии Тони Блэр.

Весной появилась информация, что Эндрю Скотт («Шерлок Холмс») может сыграть премьер-министра Тони Блэра в новом сезоне сериала. The Sun утверждал, что артист провел переговоры с создателями шоу и получил приглашение исполнить роль политика. Создатели сериала пока не дали официальный комментарий по этому поводу.

Четвертый сезон «Короны», посвященной британской монархии и правлению Елизаветы II, вышел на стриминговом сервисе Netflix в ноябре. Королевская семья раскритиковала его за изображение отношений принца Чарлза и принцессы Дианы.