В Москве 25 июня пройдут гроза и дождь с градом

25 июня в некоторых частях Москвы ожидаются гроза, дождь с градом и усиление ветра с полудня до вечера. Главное управление МЧС по Москве разослало жителям столицы экстренное предупреждение и рекомендации по безопасности, передает ТАСС.

С 11.30 до 21.00 синоптики Росгидромета прогнозируют кратковременные дождь, грозу и град с усилением ветра до 12–17 метров в секунду.

Спасатели советуют водителям не набирать высокую скорость движения, держать дистанцию, избегать резких маневров и не парковать машины под деревьями. Пешеходам же рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от грозы под деревьями.

На этой неделе синоптики пообещали рекордную за 120 лет жару в Москве. 23 и 24 июня температура в столице достигала от +33 до +36 градусов.