В МУАРе пройдет фотовыставка Федора Савинцева о дачной архитектуре поселка Кратово

В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева (МУАР) с 21 июля по 25 августа пройдет выставка «Кратовские дачи» фотографа Федора Савинцева. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

«Кратовские дачи» — это результат двухлетней работы Савинцева, который изучил дачную архитектуру советского периода в поселке Кратово и создал серию фотографий — в ней героями являются дома, а не их хозяева.

Кратово — дачный поселок в Подмосковье, в котором в свое время жили Михаил Зощенко, Владимир Шаинский, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн и другие представители советской интеллигенции. Среди них был и дед Федора — композитор Петр Савинцев.