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В МУАРе пройдет фотовыставка Федора Савинцева о дачной архитектуре поселка Кратово

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:59

В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева (МУАР) с 21 июля по 25 августа пройдет выставка «Кратовские дачи» фотографа Федора Савинцева. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

«Кратовские дачи» — это результат двухлетней работы Савинцева, который изучил дачную архитектуру советского периода в поселке Кратово и создал серию фотографий — в ней героями являются дома, а не их хозяева.

Кратово — дачный поселок в Подмосковье, в котором в свое время жили Михаил Зощенко, Владимир Шаинский, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн и другие представители советской интеллигенции. Среди них был и дед Федора — композитор Петр Савинцев.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Для автора этот проект имеет личный характер, ведь именно здесь, в доме деда, прошло все его детство.

Для меня этот проект не просто изящные домики, это мой мир, в котором я жил и развивался, — подчеркивает Савинцев. Для ребенка ничего не значили эти дачи — это были всего лишь площадки для игр, но теперь я понимаю, насколько большую роль сыграла та атмосфера беззаботного детства, окруженного красивой архитектурой, воспринимаемой как данность.
Федор Савинцев
Фотограф, автор проекта «Кратовские дачи»

Один из первых этапов проекта пришелся на локдаун, во время которого Савинцев документировал реальность стародачного поселка. Сперва он просто выкладывал снимки дачных домов в своем блоге, но после отклика среди архитектурного сообщества решил масштабировать проект.

Экспозиция представляет собой симбиоз фотографии и инсталляции из предметов мебели и быта, спасенных от утраты во время создания проекта.

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