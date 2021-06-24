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Отели Сочи закроют для непривитых, Снуп Догг оценил мем с Галкиным и другие новости дня 20:54 Дайджест
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Отели Сочи закроют для непривитых, Снуп Догг оценил мем с Галкиным и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:54

В России впервые с января выявили более 20 тыс. случаев COVID-19. В Москве заболевших — 8598.

С 1 августа курорты Краснодарского края закроют для непривитых туристов. В июле на них можно будет попасть с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.

Евросоюз принял новый пакет санкций против Беларуси. Они затрагивают нефтяную, калийную, банковскую, табачную и оборонную отрасли страны.

Экспертиза нашла в треках Моргенштерна признаки «психологического воздействия» на людей. Рэпер якобы использует его, чтобы сформировать положительное отношение к наркотикам.

Каннский кинофестиваль объявил состав жюри основного конкурса. В него вошли пять женщин и трое мужчин семи национальностей под руководством режиссера Спайка Ли.

На фестивале «Каннские львы» сразу несколько российских лауреатов. Клип «Аигел» с омоложением президента взял серебро, а духи «Новой газеты» с запахом расстрелов — золото.

Эксперты YouScan выяснили, какие российские сериалы чаще всего обсуждали этой весной. В лидерах — «Вампиры средней полосы», «Угрюм-река» и «Пищеблок».

Microsoft представила новый Windows 11. В его дизайн вернулись полупрозрачные элементы в стиле «семерки», а меню «Пуск» и иконки приложений переместились в центр.

Снуп Догг приобщился к мемам с Максимом Галкиным! У себя в инстаграме он опубликовал фрагмент шоу «Лучше всех», где юный гроссмейстер сталкивается с финальным боссом шахмат.

Скарлетт Йоханссон снимется в фильме «Tower of Terror» от студии Disney. Сюжет картины основан на одноименном аттракционе Диснейленда.

Фронтмен Blink-182 Марк Хоппус рассказал, что ему диагностировали рак. Он старается не терять оптимизма и надеется скоро встретиться с фанатами на концерте.

Диджей Марк Рэнсон показал трейлер документалки «Watch the Sound», посвященной созданию звука. В фильме появятся Пол Маккартни, Дензел Карри, Чарли XCX и другие известные музыканты.

Beabadoobee поделилась мини-альбомом «Our Extended Play», записанным вместе с музыкантами The 1975. Одновременно вышел клип на его заглавный трек «Cologne».

Крупнейший урбанистический форум MoscowUrban Fest в «Зарядье» пройдет онлайн с 1 по 4 июля. Эксперты обсудят городские изменения в эпоху пандемии и ограничений.

В «Гараже» с 5 июля по 15 августа состоится выставка художницы Софии аль-Марии «Песня чудовищного типа». Она завершит трилогию экспозиций, раскрывающих разные подходы к созданию движущихся изображений.

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