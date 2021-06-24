перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Подмосковье дроны будут летать над стройками и напоминать рабочим о масочном режиме 20:03
Face и Марьяна Ро посетили музей «В тишине». Так они хотят привлечь внимание к проблеме глухих людей 19:28
Microsoft Microsoft представила Windows 11 с элементами дизайна в стиле «семерки»
Microsoft представила Windows 11 с элементами дизайна в стиле «семерки» 19:22
В треках Моргенштерна нашли признаки «психологического воздействия» на людей 18:26
«Это отстой, и мне страшно»: фронтмен Blink-182 Марк Хоппус сказал, что у него диагностировали рак 17:53
Фестиваль «Докер» закроется премьерой фильма «Прекрасное: Истории с космической станции» Клэр Льюинс 17:42
Диджей Марк Рэнсон показал трейлер документалки «Watch the Sound». Там Пол Маккартни объясняет звук 17:42
Beabadoobee выпустила мини-альбом «Our Extended Play». В записи участвовала группа The 1975 17:14
Per Lööv/Unsplash Обязательная вакцинация в Москве коснется самозанятых и работающих на удаленке
Обязательная вакцинация в Москве коснется самозанятых и работающих на удаленке 16:48
Instagram разрешил части пользователей загружать снимки и видео в веб-версии 16:45
Российская таможня завела дело на IKEA из‑за возможной неуплаты пошлин на 1 млрд рублей 16:08
Автор песни «Пусть бегут неуклюже» написал стихотворение для приложения «Гусьгусь» от Arzamas 15:57
Екатеринбуржец заказал смартфоны на 300 тыс. рублей, но в посылке нашел печенье. В суде он проиграл 15:45
Снуп Догг запостил у себя в инстаграме мем с Максимом Галкиным и юным шахматистом 15:27
Пресс-материалы «Песня чудовищного типа»: в «Гараже» пройдет выставка художницы Софии аль-Марии
«Песня чудовищного типа»: в «Гараже» пройдет выставка художницы Софии аль-Марии 15:09
Евросоюз ввел экономические санкции против Беларуси. Они затронут пять отраслей страны 15:07
Apple заказала мультсериал по веб-комиксу «Странная планета» про инопланетян 14:30
Урбанистический фестиваль MoscowUrban Fest в «Зарядье» пройдет онлайн. Тема года — жизнь в новой эре 14:28
Курорты Краснодарского края закроют для непривитых от коронавируса 13:54
Самыми обсуждаемыми российскими сериалами стали «Вампиры средней полосы», «Угрюм-река» и «Пищеблок» 13:42
Отключить рекламу

В Подмосковье дроны будут летать над стройками и напоминать рабочим о масочном режиме

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:03

В Подмосковье дроны начали летать над строительными объектами и предупреждать об обязательном соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госстройнадзора.

«Главгосстройнадзор предупреждает, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на строительных площадках должны соблюдаться санитарные требования. Наденьте маски, соблюдайте дистанцию», — такое сообщение звучит из динамика, установленного на коптере.

В зоне действия устройств — вся Московская область, уточнили в ведомстве. Полеты проводятся ежедневно, и к сегодняшнему дню дроны облетели уже примерно 70% всех подмосковных строек.

В Госстройнадзоре объяснили, что в первую очередь облеты совершаются на площадках с низким индексом ковид-безопасности. Коптеры продолжат летать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

23 июня власти Подмосковья ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, с 28 июня посещать заведения общепита и заселяться в гостиницы можно будет только по QR-коду, который подтверждает пройденную вакцинацию, перенесенную в последние полгода болезнь или наличие свежего отрицательного теста. Также в регионе могут запретить ездить в общественном транспорте без QR-кода.

События недели на afisha.ru
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
хип-хоп
Tekashi 6ix9ine
Звезда мультяшного и брутального минималистик-трэпа
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
приключение
Бендер: Начало
Приквел «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым в роли Бендера
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РБК
Правительство московской области
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить