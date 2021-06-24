В Подмосковье дроны будут летать над стройками и напоминать рабочим о масочном режиме

«Главгосстройнадзор предупреждает, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на строительных площадках должны соблюдаться санитарные требования. Наденьте маски, соблюдайте дистанцию», — такое сообщение звучит из динамика, установленного на коптере.

В Подмосковье дроны начали летать над строительными объектами и предупреждать об обязательном соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госстройнадзора.

В зоне действия устройств — вся Московская область, уточнили в ведомстве. Полеты проводятся ежедневно, и к сегодняшнему дню дроны облетели уже примерно 70% всех подмосковных строек.

В Госстройнадзоре объяснили, что в первую очередь облеты совершаются на площадках с низким индексом ковид-безопасности. Коптеры продолжат летать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

23 июня власти Подмосковья ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, с 28 июня посещать заведения общепита и заселяться в гостиницы можно будет только по QR-коду, который подтверждает пройденную вакцинацию, перенесенную в последние полгода болезнь или наличие свежего отрицательного теста. Также в регионе могут запретить ездить в общественном транспорте без QR-кода.