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Microsoft представила Windows 11 с элементами дизайна в стиле «семерки»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:22

Microsoft в ходе онлайн-презентации представила новую версию своей операционной системы — Windows 11. Трансляция велась на официальном сайте компании.

В обновленном дизайне меню «Пуск» переместилось в центр панели задач, иконки приложений теперь также по центру экрана. Окна программ получили скругленные углы, а меню «Пуск» и некоторые виджеты, например приложения Teams, расположились на некотором отдалении от панели задач.

В целом интерфейс обновленной Windows стал легче в визуальном плане. Некоторые элементы стали полупрозрачными и чем‑то напоминают дизайн Aero из Windows 7.

© Microsoft

Окна запущенных приложений теперь можно сгруппировать мозаикой, адаптированной для разметки конкретного экрана. Это можно сделать не только вручную, но и при помощи быстрых команд.

Работать с несколькими мониторами стало проще. Система запоминает расположение окон в каждом из мониторов, и при повторном включении они будут на своих местах. Если отсоединить один из мониторов, окна, открытые в нем, свернутся.

Вместе с операционной системой обновление получил и встроенный в него браузер Edge. В нем появилась возможность переключаться между вертикальными и горизонтальными вкладками.

Другим нововведением стала поддержка Windows приложений из Android, которые теперь можно запустить напрямую. А в Microsoft Store можно загрузить старые приложения для Windows, которые раньше магазином не поддерживались.

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