Microsoft представила Windows 11 с элементами дизайна в стиле «семерки»

В целом интерфейс обновленной Windows стал легче в визуальном плане. Некоторые элементы стали полупрозрачными и чем‑то напоминают дизайн Aero из Windows 7.

В обновленном дизайне меню «Пуск» переместилось в центр панели задач, иконки приложений теперь также по центру экрана. Окна программ получили скругленные углы, а меню «Пуск» и некоторые виджеты, например приложения Teams, расположились на некотором отдалении от панели задач.

Окна запущенных приложений теперь можно сгруппировать мозаикой, адаптированной для разметки конкретного экрана. Это можно сделать не только вручную, но и при помощи быстрых команд.

Работать с несколькими мониторами стало проще. Система запоминает расположение окон в каждом из мониторов, и при повторном включении они будут на своих местах. Если отсоединить один из мониторов, окна, открытые в нем, свернутся.

Вместе с операционной системой обновление получил и встроенный в него браузер Edge. В нем появилась возможность переключаться между вертикальными и горизонтальными вкладками.

Другим нововведением стала поддержка Windows приложений из Android, которые теперь можно запустить напрямую. А в Microsoft Store можно загрузить старые приложения для Windows, которые раньше магазином не поддерживались.