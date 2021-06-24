Microsoft представила Windows 11 с элементами дизайна в стиле «семерки»

Microsoft в ходе онлайн-презентации представила новую версию своей операционной системы — Windows 11. Трансляция велась на официальном сайте компании.
В обновленном дизайне меню «Пуск» переместилось в центр панели задач, иконки приложений теперь также по центру экрана. Окна программ получили скругленные углы, а меню «Пуск» и некоторые виджеты, например приложения Teams, расположились на некотором отдалении от панели задач.
В целом интерфейс обновленной Windows стал легче в визуальном плане. Некоторые элементы стали полупрозрачными и чем‑то напоминают дизайн Aero из Windows 7.
Окна запущенных приложений теперь можно сгруппировать мозаикой, адаптированной для разметки конкретного экрана. Это можно сделать не только вручную, но и при помощи быстрых команд.
Работать с несколькими мониторами стало проще. Система запоминает расположение окон в каждом из мониторов, и при повторном включении они будут на своих местах. Если отсоединить один из мониторов, окна, открытые в нем, свернутся.
Вместе с операционной системой обновление получил и встроенный в него браузер Edge. В нем появилась возможность переключаться между вертикальными и горизонтальными вкладками.
Другим нововведением стала поддержка Windows приложений из Android, которые теперь можно запустить напрямую. А в Microsoft Store можно загрузить старые приложения для Windows, которые раньше магазином не поддерживались.