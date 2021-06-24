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В треках Моргенштерна нашли признаки «психологического воздействия» на людей

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:26

Зюзинский суд Москвы опубликовал постановление по делу о пропаганде наркотиков в отношении Моргенштерна. Первым внимание на это обратило «МБХ медиа».

В документе указано, что по делу прошли четыре экспертизы: одну провел Экспертно-криминалистический центр МВД, три — бюджетное учреждение «Московский исследовательский центр». Проверки касались клипов и треков рэпера «Розовое вино-2» и «Family».

По мнению экспертов, в песнях и роликах содержатся признаки «психологического воздействия» на людей с целью «формирования положительного отношения к наркотикам». Кроме того, в них нашли романтизацию образов «кумиров-наркоманов» как «плохих парней» и создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека».

Была обнаружена и «положительная оценка» наркотиков, однако эксперты не признали, что в тексте песен содержится побуждение к их употреблению. Также в треках увидели демонстрацию образа жизни, приоритетами которого являются «секс», «наркотики» и «богатство».

Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве возбудило против Моргенштерна административное дело о пропаганде запрещенных веществ в середине апреля. Поводом для возбуждения дела стало заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на тексты песен и клипы «Розовое вино-2» и «Family». В мае психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух роликах рэпера.

3 июня Зюзинский районный суд по этому делу оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей. Рэпера признали виновным в пропаганде запрещенных веществ (часть 1 статьи 6.13 КоАП).

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