Фестиваль «Докер» закроется премьерой фильма «Прекрасное: Истории с космической станции» Клэр Льюинс

На закрытии кинофестиваля «Докер» 27 июня пройдет премьерный показ документального фильма «Прекрасное: Истории с космической станции» британского режиссера Клэр Льюинс. Об этом «Афише Daily» сообщили представители фестиваля.

Картина рассказывает о Международной космической станции — «выдающемся достижении технологий, международного сотрудничества, научных исследований и человеческой храбрости». История повествуется с точки зрения мужчин и женщин, которые были частью этой большой работы.

«Фильм „Прекрасное: Истории с космической станции“ остается постоянным напоминанием не только о слабостях человечества, но и его способности совершать невозможное ради жизни в космосе. Но все еще в пределах видимости дома и людей, которых мы любим», — отмечает Льюинс.