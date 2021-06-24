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Фестиваль «Докер» закроется премьерой фильма «Прекрасное: Истории с космической станции» Клэр Льюинс

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:42

На закрытии кинофестиваля «Докер» 27 июня пройдет премьерный показ документального фильма «Прекрасное: Истории с космической станции» британского режиссера Клэр Льюинс. Об этом «Афише Daily» сообщили представители фестиваля.

Картина рассказывает о Международной космической станции — «выдающемся достижении технологий, международного сотрудничества, научных исследований и человеческой храбрости». История повествуется с точки зрения мужчин и женщин, которые были частью этой большой работы.

«Фильм „Прекрасное: Истории с космической станции“ остается постоянным напоминанием не только о слабостях человечества, но и его способности совершать невозможное ради жизни в космосе. Но все еще в пределах видимости дома и людей, которых мы любим», — отмечает Льюинс.

В качестве почетных гостей на премьере будут присутствовать космонавты, принимавшие участие в съемках ленты: Саманта Кристофоретти (Италия), Сергей Крикалев и Сергей Волков.

Режиссер картины Клэр Льюинс — обладательница множества наград. Среди ее работ — фильмы об Одри Хепберн, Стиве МакКуине, Мике Джаггере и Че Геваре.

Показ пройдет 27 июня в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», начало в 20.00. Купить билеты можно здесь.

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