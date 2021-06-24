Beabadoobee выпустила мини-альбом «Our Extended Play». В записи участвовала группа The 1975

Британская певица Beabadoobee представила новый мини-альбом «Our Extended Play». Сразу вместе с ним вышел клип на его заглавный трек «Cologne».
В пластинку попало 4 трека, в том числе «Last Day on Earth», «Cologne», «Animal Noises», «He Gets Me So High». По словам самой артистки, новый EP — это мост между ее первым студийным альбомом «Fake It Flowers» и его продолжением.
В записи принимали участие Мэттью Хили и Джордж Дэниэл — музыканты рок-группы The 1975. Beabadoobee рассказала, что всегда мечтала с ними поработать, поэтому опыт совместной записи стал для нее очень вдохновляющим.
Экранизация на «Cologne», которая вышла в одно время с альбомом, получилась романтическим роликом в стиле XX века. Вместе с друзьями главная героиня отправляется в путешествие на небольшом синем трейлере, проходит прослушивания, наблюдает за светскими вечеринками и драматично стреляет из пистолета.
В марте вышел клип трек «Last Day On Earth» из альбома «Our Extended Play». Песня также написана в соавторстве с Мэттью Хили и Джорджем Дэниелом из группы The 1975.
Beabadoobee — представительница бедрум-попа, мечтательного инди, который возвращает гитары в музыкальный мейнстрим. В октябре прошлого года она выпустила дебютный альбом под названием «Fake It Flowers», возвращающий слушателей в атмосферу инди-рока 90-х. О том, почему бедрум-поп — самое интересное, что произошло с инди-музыкой за последние несколько лет, читайте здесь.