Beabadoobee выпустила мини-альбом «Our Extended Play». В записи участвовала группа The 1975

Британская певица Beabadoobee представила новый мини-альбом «Our Extended Play». Сразу вместе с ним вышел клип на его заглавный трек «Cologne».

В пластинку попало 4 трека, в том числе «Last Day on Earth», «Cologne», «Animal Noises», «He Gets Me So High». По словам самой артистки, новый EP — это мост между ее первым студийным альбомом «Fake It Flowers» и его продолжением.