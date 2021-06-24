Instagram разрешил части пользователей загружать снимки и видео в веб-версии

Instagram дал части пользователей возможность загружать фото и видео в веб-версии приложения. Официально разработчики о новой функции не объявляли, о нововведении написали в соцсетях.

До этого делать публикации можно было только в мобильном приложении. Впервые о загрузке медиафайлов в десктопной версии написал разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци. Как он и обещал, в веб-версии можно также редактировать и накладывать фильтры на фото.