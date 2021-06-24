Российская таможня завела дело на IKEA из‑за возможной неуплаты пошлин на 1 млрд рублей

Федеральная таможенная служба возбудила административное дело против российского подразделения IKEA, заподозрив его в уклонении от уплаты налогов на более чем 1 млрд рублей. Об этом пишет Bloomberg.

По данным ФТС, IKEA занижала суммы лицензионных сборов в декларациях с 2017 по 2020 год.

В ООО «ИКЕА Торг» сообщили, что проинформированы о жалобе таможенников. В компании не согласны с предварительными выводами и подали возражение. «В настоящее время мы ожидаем, что таможенным органом будет дана полная и объективная оценка доводов ООО „ИКЕА Торг“, основанная на требованиях действующего законодательства», — добавили там.

Bloomberg отмечает, что Россия — один из десяти крупнейших рынков для IKEA. В стране открыты 17 магазинов шведского продавца мебели.

В феврале Bloomberg рассказал о деле против российского подразделения H&M из‑за возможной неуплаты пошлин в особо крупном размере. По версии ФТС, H&M не включила в декларации часть лицензионных сборов в адрес своей шведской материнской компании при импорте товаров в 2016–2019 годах. В результате службе удалось взыскать с ретейлера 3 млрд долларов в качестве доначисленных таможенных платежей.