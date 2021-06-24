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Екатеринбуржец заказал смартфоны на 300 тыс. рублей, но в посылке нашел печенье. В суде он проиграл

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:45

Житель Екатеринбурга заказал у челябинской фирмы смартфоны и электронику на 308 тыс. рублей, но в посылке обнаружил печенье. Он подал в суд на транспортную компанию «СДЭК», доставлявшую груз, но проиграл перевозчику. С материалами дела ознакомилось издание Ura.ru.

Согласно материалам, компания «СП-Компьютер» отправила из Челябинска в Екатеринбург посылку со смартфонами, наушниками и видеокартами весом 59 килограмм. Когда местный житель вскрыл коробки, то вместо электроники обнаружил печенье. Тогда он написал претензию транспортникам, на что они согласились компенсировать только стоимость доставки — чуть больше тысячи рублей. Убыток в 308 тыс. рублей возмещать они отказались.

Суд встал на сторону «СДЭК», объяснив решение тем, что отправитель «СП-Компьютер» оценил груз в ноль рублей, а в сопроводительных документах указал «сот. телефоны» без подробной расшифровки. Из‑за этого житель Екатеринбурга не смог доказать свою правоту и то, что в посылке перевозили смартфоны. «Не доказан размер причиненных истцу убытков, не подтвержден факт передачи именно товара, заявленного истцом в иске», — подытожил суд.

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