«Песня чудовищного типа»: в «Гараже» пройдет выставка художницы Софии аль-Марии

Она завершает трилогию видеоэкспозиций в «Гараже», раскрывающих разные подходы к созданию движущихся изображений. На выставке будет представлено две работы художницы: «Корабль-матка» (2017, 3 мин.) и «Песня чудовищного типа» (2019, 38 мин.).

София аль-Мария — художница, писательница и режиссер катаро-американского происхождения, получившая известность как автор мемуаров «Девушка, которая упала на землю» (2012). В них рассказывается о ее взрослении в двух очень разных культурах: бедуинской семье ее отца в Катаре и доме матери на тихоокеанском северо-западе США.

После выхода книги аль-Мария переключилась на кино, видео-арт и инсталляции. Она создала множество работ на тему культурных и личных перемещений в контексте ускоренной модернизации обществ Персидского залива.

Художница не только аккумулирует темы, возникшие благодаря навигации по полю стереотипов о родных для нее культурах, но и переводит личную чувствительность в формы глобальных высказываний об антиколониальной борьбе, корпоративном уничтожении природы и патриархальном насилии.