Евросоюз ввел экономические санкции против Беларуси. Они затронут пять отраслей страны

Совет Европейского союза принял пакет экономических санкций против Беларуси в ответ на нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества, вынужденную посадку рейса Ryanair и арест Романа Протасевича и Софии Сапеги. Документ появился на сайте Совета.

Ограничения против «белорусского режима» затронули сразу несколько отраслей экономики — нефтяную, калийную, банковскую, табачную и оборонную:

— запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности;

— запрет на поставки технологий и оборудования для прослушки и перехвата связи, а также продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных или полицейских нужд;

— прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком всех программ для республики, а также закрытие доступа к рынкам капитала ЕС и запрет на страховые услуги для властей Беларуси.

Страны Евросоюза вводят санкции против властей Беларуси с октября 2020 года — после того как ЦИК страны объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. До этого экономические ограничения принимались против представителей власти и провластных организаций.