Тема фестиваля этого года — «Rе:город. Жизнь в новой эре». В эпоху пандемии и ограничений организаторы предлагают обсудить городские трансформации. Из‑за коронавируса изменились привычные маршруты, отношение к личному пространству и его функциональности, люди стали больше задумываться о таких составляющих городской среды, как здоровье и социальное неравенство, появились новые форматы удаленной работы и отдыха.

С 1 по 4 июля крупнейший урбанистический форум MoscowUrban Fest 2021 в «Зарядье» пройдет в формате онлайн-трансляции. Программа фестиваля будет рассчитана как на специалистов, так и на всех желающих.

1 июля фестиваль откроется лекцией звездного Дарона Аджемоглу — американского экономиста, автора научного-популярного бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты». Журнал Foreign Policy дважды называл его одним из 100 лучших мировых мыслителей.

2 июля профессор Гарвардской школы дизайна Марта Шварц прочитает лекцию о ландшафте городской общественной сферы и его важности для создания «климатической готовности» городов. Шварц борется за защиту климата, помогает руководству города подготовиться к последствием изменения климатической ситуации и занимается стратегическим землепользованием и ландшафтным планированием.

Кроме того, на MoscowUrban Fest выступят известные ученые, урбанисты, архитекторы, дизайнеры и блогеры. Например, автор нашумевшей книги «Циклонопедия» Реза Негарестани расскажет о способах производства, накопления и распространения знания, а художница Цао Фей, чьи работы представлены в Музее Гуггенхайма, прочитает лекцию «Остров нестабильности» о социальной жизни горожан в виртуальных «общественных» пространствах.

«Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации мы не можем рисковать самым главным — здоровьем горожан. Поэтому мы решили перенести наш „Урбанфест“ в онлайн-формат. За неделю мы переформатировали все офлайн-активности: договорились со спикерами о трансляциях, немного изменили программу, умудрились перепридумать дистанционные тренировки и оформили онлайн-платформу», — сказала директор фестиваля Арина Дробина.

Все мероприятия фестиваля можно будет посмотреть бесплатно. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. В инстаграме MoscowUrban Fest можно найти полную программу и другие подробности форума.