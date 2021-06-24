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Apple заказала мультсериал по веб-комиксу «Странная планета» про инопланетян

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:30

Apple приобрела права на производство 10 серий мультсериала «Странная планета» по мотивам веб-комикса про инопланетян. Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV, а созданием займется Apple Studios вместе с анимационной компанией ShadowMachine («Конь БоДжек»). Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сериал покажет глубокие и проникновенные истории о голубых существах на далекой планете, мало чем отличной от нашей, которые воспринимают все чересчур буквально. Амалия Левари стала шоураннером, а создателями выступят автор веб-комикса Нэйтан Пайл и соавтор «Рика и Морти» и создатель «Сообщества» Дэн Хармон.

Первый комикс о планете бесполых пришельцев, исследующих образ жизни человеческой расы, Пайл опубликовал в 2019 году. Зарисовки быстро набрали популярность в его инстаграме, в том же году он выпустил несколько одноименных сборников.

Другие работы Пайла, не связанные со «Странной планетой», несколько раз входили в список бестселлеров по версии The New York Times.

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