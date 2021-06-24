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Фестиваль дизайна OFFF Moscow 2021 пройдет в сентябре

Семён Гудошников
Сегодня в 12:42

В Москве с 3 по 4 сентября пройдет международный фестиваль дизайна и графического искусства OFF. Об этом «Афише Daily» рассказали в образовательной платформе Skillbox, которая выступает организатором мероприятия.

Хедлайнером фестиваля станет графический художник Стефан Загмайстер. Двухкратный лауреат «Грэмми» и множества наград в сфере дизайна, Загмайстер известен как автор обложек альбомов The Rolling Stones, Aerosmith, Jay Z, Лу Рида и других знаковых музыкантов. В его портфолио также постеры для музея Гуггенхайма в Бильбао и проекты для HBO. Загмайстер расскажет, как красота связана с дизайном и как она влияет на мир и людей.

Организаторы обещают насыщенную программу и возможность неформально пообщаться с комьюнити на афтерпати. Имена других участников пока не известны, новые подробности скоро появятся в соцсетях ивента.

OFFF должен был пройти в Москве в прошлом июле, но был перенесен на 2021 год из‑за пандемии.

OFFF — один из главных фестивалей дизайна и цифрового искусства, стартовавший в Барселоне в 2000 году в качестве инициативы уличного художника и дизайнера Гектора Айюсо. Сейчас он проходит в больших городах по всему миру: Лондоне, Мехико, Вене, Тель-Авиве, Москве и других. Спикеры фестиваля — профессионалы креативной индустрии, арт-директора, авторитетные дизайнеры, художники и визионеры.

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