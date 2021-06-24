Каннский фестиваль объявил полный состав жюри. Его возглавил Спайк Ли

Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса. Во главе жюри встал режиссер Спайк Ли, следует из сообщения на сайте фестиваля.
«Вокруг Спайка Ли собрались пять женщин и трое мужчин с пяти континентов и семи национальностей. Им выпала честь открыть фильмы, участвующие в международном конкурсе 2021 года», — отмечают организаторы фестиваля.
Полный список членов жюри в Каннах:
- Режиссер Спайк Ли («Чёрный клановец», «Пятеро одной крови», США) — президент жюри
- Режиссер Мати Диоп («Атлантика», Франция и Сенегал) — гран-при жюри
- Певица Милен Фармер (Канада, Франция)
- Актриса Мэгги Джилленхол («Тёмный рыцарь», «Донни Дарко», США)
- Режиссер Джессика Хауснер («Безрассудная любовь», «Малыш Джо», Австрия)
- Актриса и режиссер Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Иллюзия обмана», Франция)
- Режиссер Клебер Мендонса-младший («Бакурау», Бразилия) — приз жюри
- Актер Тахар Рахим («Мавританец», Франция)
- Актер Сон Кан-хо («Паразиты», «Воспоминания об убийстве», Южная Корея)
Спайк Ли должен был занять пост президента жюри в прошлом году, но основой смотр отменили из‑за пандемии коронавируса, и он проходил в укороченном формате с 27 по 29 октября. На нем были показаны четыре фильма из официальной программы 2020 года, короткометражные картины, отобранные для конкурса, и ленты молодых режиссеров в рамках программы студенческих фильмов Cinéfondation.
Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля на Лазурном берегу. В основном конкурсе — 24 фильма, среди которых российская картина «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.