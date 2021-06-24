Каннский фестиваль объявил полный состав жюри. Его возглавил Спайк Ли

Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса. Во главе жюри встал режиссер Спайк Ли, следует из сообщения на сайте фестиваля.

«Вокруг Спайка Ли собрались пять женщин и трое мужчин с пяти континентов и семи национальностей. Им выпала честь открыть фильмы, участвующие в международном конкурсе 2021 года», — отмечают организаторы фестиваля.

Полный список членов жюри в Каннах:

Режиссер Спайк Ли («Чёрный клановец», «Пятеро одной крови», США) — президент жюри

(«Чёрный клановец», «Пятеро одной крови», США) — президент жюри Режиссер Мати Диоп («Атлантика», Франция и Сенегал) — гран-при жюри

(«Атлантика», Франция и Сенегал) — гран-при жюри Певица Милен Фармер (Канада, Франция)

(Канада, Франция) Актриса Мэгги Джилленхол («Тёмный рыцарь», «Донни Дарко», США)

(«Тёмный рыцарь», «Донни Дарко», США) Режиссер Джессика Хауснер («Безрассудная любовь», «Малыш Джо», Австрия)

(«Безрассудная любовь», «Малыш Джо», Австрия) Актриса и режиссер Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Иллюзия обмана», Франция)

(«Бесславные ублюдки», «Иллюзия обмана», Франция) Режиссер Клебер Мендонса-младший («Бакурау», Бразилия) — приз жюри

(«Бакурау», Бразилия) — приз жюри Актер Тахар Рахим («Мавританец», Франция)

(«Мавританец», Франция) Актер Сон Кан-хо («Паразиты», «Воспоминания об убийстве», Южная Корея)

Спайк Ли должен был занять пост президента жюри в прошлом году, но основой смотр отменили из‑за пандемии коронавируса, и он проходил в укороченном формате с 27 по 29 октября. На нем были показаны четыре фильма из официальной программы 2020 года, короткометражные картины, отобранные для конкурса, и ленты молодых режиссеров в рамках программы студенческих фильмов Cinéfondation.

Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля на Лазурном берегу. В основном конкурсе — 24 фильма, среди которых российская картина «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.