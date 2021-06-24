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Каннский фестиваль объявил полный состав жюри. Его возглавил Спайк Ли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:31

Организаторы 74-го Каннского кинофестиваля объявили состав жюри основного конкурса. Во главе жюри встал режиссер Спайк Ли, следует из сообщения на сайте фестиваля.

«Вокруг Спайка Ли собрались пять женщин и трое мужчин с пяти континентов и семи национальностей. Им выпала честь открыть фильмы, участвующие в международном конкурсе 2021 года», — отмечают организаторы фестиваля.

Полный список членов жюри в Каннах:


  • Режиссер Спайк Ли («Чёрный клановец», «Пятеро одной крови», США) — президент жюри
  • Режиссер Мати Диоп («Атлантика», Франция и Сенегал) — гран-при жюри
  • Певица Милен Фармер (Канада, Франция)
  • Актриса Мэгги Джилленхол («Тёмный рыцарь», «Донни Дарко», США)
  • Режиссер Джессика Хауснер («Безрассудная любовь», «Малыш Джо», Австрия)
  • Актриса и режиссер Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Иллюзия обмана», Франция)
  • Режиссер Клебер Мендонса-младший («Бакурау», Бразилия) — приз жюри
  • Актер Тахар Рахим («Мавританец», Франция)
  • Актер Сон Кан-хо («Паразиты», «Воспоминания об убийстве», Южная Корея)

Спайк Ли должен был занять пост президента жюри в прошлом году, но основой смотр отменили из‑за пандемии коронавируса, и он проходил в укороченном формате с 27 по 29 октября. На нем были показаны четыре фильма из официальной программы 2020 года, короткометражные картины, отобранные для конкурса, и ленты молодых режиссеров в рамках программы студенческих фильмов Cinéfondation.

Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля на Лазурном берегу. В основном конкурсе — 24 фильма, среди которых российская картина «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

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