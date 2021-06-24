Школа дизайна ВШЭ откроет выставку Кати Правды. Работы художницы впервые станут материальными

С 25 июня по 5 сентября в арт-галерее ВШЭ пройдет персональная выставка художницы Кати Правды. В экспозицию попадут фотографии, гербарии, скульптуры из камней и конфет, которые создавались с 2016 года. Многие работы ранее существовали в цифровых форматах и впервые получат на выставке материальное воплощение. В основу лягут лепестки цветов, ветки, камни, овощи, грибы и гармоничное сочетание человека и природы. Кураторами выставки станут Юлия Юсма и Алексей Рюмин

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«Катя Правда — художница, арт-директорка. Искусство для нее — элементарная каждодневная практика, как для кого‑то приготовление утреннего кофе или гимнастика», — пишет Школа дизайна ВШЭ. В инстаграме Правды появляются новые снимки практически каждый день, что создает впечатление «сиюминутной искренности» и ощущение «здесь и сейчас». Художница делает фотографии на телефон и материальные форматы — редкость, иногда появляются перформансы и скульптуры, которые преимущественно существуют только в виде авторской документации.