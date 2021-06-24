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Школа дизайна ВШЭ откроет выставку Кати Правды. Работы художницы впервые станут материальными

Виктория Шанина
Сегодня в 12:40

С 25 июня по 5 сентября в арт-галерее ВШЭ пройдет персональная выставка художницы Кати Правды. В экспозицию попадут фотографии, гербарии, скульптуры из камней и конфет, которые создавались с 2016 года.

Многие работы ранее существовали в цифровых форматах и впервые получат на выставке материальное воплощение. В основу лягут лепестки цветов, ветки, камни, овощи, грибы и гармоничное сочетание человека и природы. Кураторами выставки станут Юлия Юсма и Алексей Рюмин

© thundergirl_xtal/Instagram
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© thundergirl_xtal/Instagram
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«Катя Правда — художница, арт-директорка. Искусство для нее — элементарная каждодневная практика, как для кого‑то приготовление утреннего кофе или гимнастика», — пишет Школа дизайна ВШЭ.

В инстаграме Правды появляются новые снимки практически каждый день, что создает впечатление «сиюминутной искренности» и ощущение «здесь и сейчас». Художница делает фотографии на телефон и материальные форматы — редкость, иногда появляются перформансы и скульптуры, которые преимущественно существуют только в виде авторской документации.

«Забавно, но у меня нет никаких работ: все они либо стали удобрениями, либо съедены, либо повторно использованы для других задач», — заявила Катя Правда.

Как правило, художница публикует автопортреты. В них «садовник становится садом, тело цветком, красота оборачивается завораживающей химерой». Среди работ есть ногти из лепестков ромашки, накладные ресницы из колокольчика и заколки из тюльпанов.

Выставка будет работать с 12.00 до 20.00, выходные — понедельник и вторник. Адрес арт-галереи: улица Малая Пионерская, дом 12, ближайшая станция метро — «Павелецкая». Вход свободный.

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