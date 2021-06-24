Скарлетт Йоханссон снимется в фильме, основанном на аттракционе Диснейленда

Американская актриса Скарлетт Йоханссон снимется в фильме «Tower of Terror» от студии Disney. Сюжет картины будет основан на одноименном аттракционе Диснейленда, пишет Collider.

Аттракцион посвящен научно-фантастическому сериалу «Сумеречная зона». Он сделан в виде отеля 1930-х годов, где пропали пять человек в ночь Хеллоуина. Гости парка резко спускаются и поднимаются на лифте отеля.

«Tower of Terror» — не первый фильм со сценарием по мотивам аттракциона. В 1997 году вышел телефильм «Башня ужаса» со Стивом Гуттенбергом и Кирстен Данст. Героями стали пять постояльцев, которые упали на лифте с 11 этажа и стали привидениями, долгие годы пугающими постояльцев.

Детали сюжета нового фильма пока не раскрываются. Известно также, что актриса станет продюсером «Tower of Terror». Сценарий напишет Джош Кули, который написал истории мультфильмов «Головоломка» и «Вверх» для Disney. Режиссер еще не найден.

В мае Скарлетт Йоханссон объявила бойкот кинопремии «Золотой глобус». По словам актрисы, она уже давно не сотрудничает с организацией из‑за провокационных вопросов, которые ее члены задают на пресс-конференциях и церемонии.