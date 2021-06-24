В России выявили больше 20 тыс. новых случаев COVID-19. Число заболевших снова растет

В России за последние сутки выявили 20 182 заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 2588 случаев больше, чем вчера. Это максимальный суточный прирост с конца января.
Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве — 8598. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область, Республика Крым и Тверская область.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 368 513. За последние сутки вылечились 13 505 человек, за все время — 4 915 615. За сутки умерли 568 заболевших, за весь период — 131 463.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 179,6 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,5 млн), на втором — Индия (30 млн). За ними идут Бразилия (18,1 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).