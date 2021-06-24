В России выявили больше 20 тыс. новых случаев COVID-19. Число заболевших снова растет

В России за последние сутки выявили 20 182 заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 2588 случаев больше, чем вчера. Это максимальный суточный прирост с конца января.

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве — 8598. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область, Республика Крым и Тверская область.