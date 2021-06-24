Сальма Хайек была финалисткой кастинга на роль Тринити, но провалила тест на физическую нагрузку

Как выяснилось, Сальма Хайек была одной из четырех финалисток на роль Тринити в первой части «Матрицы», но провалилась на тесте физической выносливости. Об этом она рассказала в интервью «Red Table Talk» Джады Пинкетт Смит, которая тоже была претенденткой на роль, но сыграла Ниобе.

Финалистов было четверо. Позади остались экранные тесты и множество прослушиваний, ради постановки трюков даже привезли тренеров из Азии. «Всему виной проверка на физические способности. Я гибкая и проворная, но я ленивая. Я никогда толком не ходила в спортзал, а тут они сказали: „Ты должна бежать!“ Я говорю: „Куда?“ Я даже не смогла ни разу сделать круг по комнате», — поделилась Хайек.

Когда в комнату зашла Пинкетт Смит, Хайек впечатлилась ее форме. «Она была так хороша! Это был просто позор! Она была подтянутой, сосредоточенной, подготовленной. Она действительно могла. И она была такой изящной. Я просто посмотрела на эту женщину и подумала: „Вот кем я хочу стать, когда вырасту“» — шутит Хайек.

В итоге роль Тринити получила Кэрри-Энн Мосс, однако Хайек и Пинкетт Смит рады, что персонажа сыграла именно она. По их мнению, каст получился отличным, а Мосс — идеальная Тринити.

Джада Пинкетт Смит вернется к роли Ниобе в четвертой части «Матрицы», премьера которой запланирована на 22 декабря 2021 года.