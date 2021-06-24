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МВД в пяти российских регионах начало применять систему распознавания силуэтов людей и машин

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:41

Систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин от NtechLab запустили в пяти российских регионах и в других странах. В каких именно, гендиректор компании-разработчика Андрей Теленков в разговоре с ТАСС уточнять не стал.

Теленков рассказал, что система в реальном времени с высокой точностью распознает силуэты прохожих и автомобилей. Алгоритмы сравнивают людей по их походке, росту и другим отличительным качествам, в том числе по внешним атрибутам — очкам или бороде. Так же система работает с автомобилями.

Системой, как он говорит, уже пользуются в Латинской Америке, в общественном транспорте. Основная сфера ее применения — региональная видеоаналитика, транспорт, строительство, ретейл, коммерческая недвижимость и торговые центры.

Андрей Теленков — создатель сервиса идентификации FindFace. Разработчик закрыл проект в июне 2018 года и объявил о создании нового — NtechLab. Как он тогда заявлял, новая компания сосредоточилась на разработке решений для государства и бизнеса. В частности, ее системой распознавания лиц пользуются правоохранители на массовых мероприятиях, а во время локдауна с ее помощью искали нарушителей самоизоляции.

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