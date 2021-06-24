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Озвучены сборные, попавшие в 1/8 финала Евро-2020. Среди них Украина, Португалия и Германия

Виктория Шанина
Сегодня в 8:45

Завершились матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу, по итогам которых определилось 14 сборных, участвующих в 1/8 финала. Первая стадия плей-оффа пройдет с 26 по 29 июня, пишет «Интерфакс».

Матчи 1/8 финала:

26 июня
Италия — Австрия (в Лондоне), Уэльс — Дания (Амстердам)

27 июня
Бельгия — Португалия (Севилья), Нидерланды — Чехия (Будапешт)

28 июня
Франция — Швейцария (Бухарест), Хорватия — Испания (Копенгаген)

29 июня
Швеция — Украина (Глазго), Англия — Германия (Лондон).

В плей-офф попали по две лучшие команды каждой из шести групп. Кроме того, было выбрано четыре лучшие сборные среди тех, кто занял в своей группе третье место.

Сборная России не попала в плей-офф, заняв четвертое место в группе. Команда проиграла Бельгии, пропустив три мяча, и Дании со счетом 1:4. Матч с Финляндией завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов.

Первое место в групповом этапе заняла Бельгия, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, однако по дополнительным показателям второе место получили датчане, а третье — финны.

Изначально чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но был перенесен на лето 2020-го из‑за пандемии коронавируса. Название при этом решили оставить прежним — Евро-2020. Новые даты проведения чемпионата: 11 июня — 11 июля 2021 года.

В Петербурге уже прошли три матча группового этапа. В рамках четвертьфинала в российском городе пройдет еще одна игра, ее участники определятся позже. Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне. В целом чемпионат принимает 12 европейский городов.

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