Tyler, The Creator снял тизер будущего альбома в стиле Уэса Андерсона

Tyler, The Creator выпустил тизер своего предстоящего альбома «Call Me If You Get Lost». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Ролик называется «Brown sugar salmon» и представляет собой скетч, вдохновленный работами Уэса Андерсона. В клипе есть все приметы визуального стиля режиссера: симметрия, центрирование и красочная теплая палитра.

По сюжету рэпер безуспешно пытается заказать ужин в поезде у проводницы. По мере продолжения скетча ситуация только ухудшается, и к концу видео Тайлер от абсурдности происходящего хватается за голову.