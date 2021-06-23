Tyler, The Creator снял тизер будущего альбома в стиле Уэса Андерсона

Tyler, The Creator выпустил тизер своего предстоящего альбома «Call Me If You Get Lost». Посмотреть его можно на ютьюбе. Ролик называется «Brown sugar salmon» и представляет собой скетч, вдохновленный работами Уэса Андерсона. В клипе есть все приметы визуального стиля режиссера: симметрия, центрирование и красочная теплая палитра. По сюжету рэпер безуспешно пытается заказать ужин в поезде у проводницы. По мере продолжения скетча ситуация только ухудшается, и к концу видео Тайлер от абсурдности происходящего хватается за голову.

Режиссером ролика выступил сам рэпер. Какое отношение тизер имеет к будущему альбому, не ясно. Накануне Tyler, The Creator поделился треком «Wusyaname» со своего будущего альбома, релиз которого запланирован на 25 июня. Вместе с песней вышел и клип, который также срежессировал сам артист.