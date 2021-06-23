Tyler, The Creator снял тизер будущего альбома в стиле Уэса Андерсона

Tyler, The Creator выпустил тизер своего предстоящего альбома «Call Me If You Get Lost». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Ролик называется «Brown sugar salmon» и представляет собой скетч, вдохновленный работами Уэса Андерсона. В клипе есть все приметы визуального стиля режиссера: симметрия, центрирование и красочная теплая палитра.
По сюжету рэпер безуспешно пытается заказать ужин в поезде у проводницы. По мере продолжения скетча ситуация только ухудшается, и к концу видео Тайлер от абсурдности происходящего хватается за голову.
Режиссером ролика выступил сам рэпер. Какое отношение тизер имеет к будущему альбому, не ясно.
Накануне Tyler, The Creator поделился треком «Wusyaname» со своего будущего альбома, релиз которого запланирован на 25 июня. Вместе с песней вышел и клип, который также срежессировал сам артист.
В ролике герой влюбляется в женщину, которую он только что встретил, а вскоре узнает, что у нее уже есть пара.
Неделю назад рэпер в поддержку «Call Me If You Get Lost» выпустил трек «Lumberjack» и клип на него. В нем Тайлер читает старые автомобильные журналы, красит ногти и оказывается в центре снежной бури.
Последний альбом Tyler, The Creator «Igor» вышел в 2019 году. Он занял первое место в чарте Billboard 200 и принес артисту «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом».