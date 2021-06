Бурятия вводит локдаун, Бэнкси лишили прав на две работы и другие новости дня

В России за сутки выявили 17 594 заражения коронавирусом — на 879 больше, чем вчера. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 6534.

Согласно опросу ВЦИОМ, противников обязательной вакцинации в России осталась всего треть, хотя еще недавно их было большинство. Сергей Собянин заявил, что за сутки на прививку в Москве записались около 60 тыс. человек, что почти в 10 раз превышает недавние показатели.

Актер Егор Бероев сравнил антиковидные ограничения в Москве с холокостом, нацепив желтую звезду Давида. Еврейские организации сочли это кощунством.

Бурятия вводит локдаун с 27 июня по 11 июля. Работать будут только продуктовые магазины, общественный транспорт, жизненно важные службы и СМИ.

Минкультуры предложило ввести QR-коды в театрах и кинотеатрах Москвы. С такой системой в зале смогут находиться более 500 человек, но заполнять его все равно можно будет не больше чем наполовину.

Правительство планирует ввести акцизы на сладкие напитки. Это позволит пополнять госбюджет на 10–20 млрд рублей в год, но, вероятно, спровоцирует создание нелегального рынка напитков.

Бэнкси лишили прав на работы «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком» из‑за его желания оставаться анонимным. Специалисты по авторским правам считают, что художник «недобросовестно» регистрирует товарные знаки на свои арты.

Коммунальщики Петербурга закрасили очередное граффити. «Женская власть» на Боровой улице просуществовала больше года и, судя по комментариям в твиттере, местных жителей не смущала.

Роскомнадзор попросил Google остановить поддержку сайта «Умного голосования» по просьбе юриста Андрея Еланцева. Специалист уверен, что сервис собирает личные данные граждан России и направляет в США.

Режиссерка сериала «Локи» Кейт Херрон подтвердила бисексуальность главного героя. Бог хитрости и обмана стал первым ЛГБТК+ персонажем киновселенной Marvel. Теперь бисексуальность Локи — канон в MCU.

Paramount раскрыла дату релиза «Трансформеров: Восстание зверей» и подробности сюжета. В фильме появятся Оптимус Прайм и Бамблби, а еще новые женщины-роботы — воительница Арси и ниндзя Ночная птица.

Фронтмен Blur и Gorillaz Деймон Албарн выпустит новый сольник, «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows», 12 ноября. Он будет наполнен оркестровыми композициями, вдохновленными красотой исландской природы.