«Яндекс.Музыка» собрала плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей»

«Яндекс.Музыка» решила поддержать молодых музыкантов, которые ждали важных для них выступлений, но так и не вышли на сцену — из‑за новых коронавирусных ограничений, отменивших концерты.
Сервис собрал в одном плейлисте треки более 200 таких артистов — вошедших в лайнапы неслучившихся фестивалей. На обложке — певица и продюсерка Вика Пестрова, которая продала все вещи со своего балкона, чтобы снять на них клип.
Из‑за новой вспышки коронавируса в российских регионах возвращают строгие ограничения, а массовые мероприятия оказываются под запретом. В Москве были отменены «Нашествие» и «Боль», в Петербурге — Odyssey, в Тульской области — «Дикая мята», в Свердловской — Ural Music Night. Петербургский VK Fest и московскую «Форму» перенесли на осень. И это лишь малая часть ивентов, которых затронул ковид.