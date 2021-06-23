«Яндекс.Музыка» собрала плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей»

«Яндекс.Музыка» решила поддержать молодых музыкантов, которые ждали важных для них выступлений, но так и не вышли на сцену — из‑за новых коронавирусных ограничений, отменивших концерты.

Сервис собрал в одном плейлисте треки более 200 таких артистов — вошедших в лайнапы неслучившихся фестивалей. На обложке — певица и продюсерка Вика Пестрова, которая продала все вещи со своего балкона, чтобы снять на них клип.