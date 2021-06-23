Режиссерка «Локи» подтвердила бисексуальность главного героя

Режиссерка сериала «Локи» Кейт Херрон подтвердила бисексуальность главного героя. Намек на это появился в новом эпизоде шоу.

Внимание: спойлеры!

В третьей серии Локи, отвечая на вопрос Сильвии о том, кого он предпочитает, «принцев» или «принцесс», говорит: «Всех понемногу». Исходя из этого зрители сделали вывод, что герой бисексуален.

Херрон прокомментировала эту сцену, отметив, что в скандинавской мифологии Локи имеет переменчивый гендер, поэтому для нее было важно отразить в сериале эту часть его личности. Она отметила, что бисексуальность Локи — теперь канон в киновселенной Marvel.

Локи стал первым ЛГБТК+ героем MCU, но не будет единственным. Бисексуальную ориентацию получит Валькирия, которую Тесса Томпсон играла в «Тор: Рагнарек» и у которой в будущем «Тор: ‎Любовь и гром» появится спутница.

Сериал «Локи» стартовал на Disney+ 9 июня. На данный момент выпустили три серии из шести запланированных. Следующий эпизод выйдет 23 июня.