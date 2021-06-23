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Okko проведет трансляцию отмененного концерта «Би-2» в «Лужниках»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:35

27 июня стриминговая платформа Okko проведет эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта группы «Би-2» «Сверим сердца». Впервые прозвучит вживую новая песня группы — «Нам не нужен герой», которая собрала 2,5 млн просмотров на ютьюбе за неделю.

Во время эфире музыканты будут находиться на сцене «Лужников» в пустом зале. Большой концерт NewBest XL должен был состояться 17 июня, но был отменен из‑за коронавируса.

В перерывах между песнями группа будет общаться со зрителями. Музыканты расскажут, как проходили съемки клипа «Нам не нужен герой» и обсудят судьбу перенесенного концерта «NewBest XL».

«От ситуации с вынужденными переносами концертов в первую очередь страдают именно зрители — поэтому очень важно поддерживать связь со своей аудиторией даже в условиях отсутствия живых выступлений», — сказал Лева, один из основателей «Би-2».

Начало концерта — в 19.00. Трансляция будет доступна в формате Full HD без дополнительной платы для всех пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv, а также для владельцев единой подписки «СберПрайм».

«Вместе с Okko мы решили провести специальный онлайн-концерт для наших слушателей, которые не смогли попасть на московский концерт „Би-2“. Это отличный способ поддержать друг друга — тем более что пройдет наше выступление именно там, где мы должны были встретиться неделей ранее, в „Лужниках“!» — отметил Шура, второй основатель и лидер группы.

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