Всероссийский выпускной для школьников перенесли в онлайн

Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате на странице Минпросвещения в «ВКонтакте». Анонс мероприятия опубликован в ютьюб-канале ведомства.

Трансляция мероприятия начнется в 12.00 по московскому времени. В описании к ролику говорится, что выпускников ждут «напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы».

Причина переноса выпускного в онлайн не называется.

Ранее власти Москвы отменили общегородской выпускной в парке Горького из‑за коронавируса. Они также посоветовали отмечать выпускные в школах, а торжественную часть проводить на открытом воздухе. На входах в здания будут измерять температуру, внутри школ можно будет находиться только в маске, кроме того, будет ограничено число посетителей мероприятия.

В Петербурге на праздник выпускников «Алые паруса» смогут попасть только выпускники города и Ленинградской области.