Собянин: желающих привиться от коронавируса в Москве стало в 10 раз больше

За последние сутки в Москве на вакцинацию от COVID-19 записалось около 60 тыс. человек, что почти в 10 раз превышает некоторые из последних показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Что радует — все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться. <…> Вчера записалось рекордное количество — около 60 тыс. [человек], еще недавно мы „падали“ до уровня около 6000 [записей] в день, то есть практически в 10 раз разница в записях», — сказал мэр.

Также Собянин отметил, что ситуация сложная, Москва «находится практически на пике заболеваемости». Активная вакцинация, по его мнению, поможет стабилизировать ситуацию и в ближайшие месяцы вернуться к «нормальной жизни».

В России за последние сутки выявили 17 594 заражения коронавирусом, что на 879 случаев превосходит вчерашний показатель. Предыдущие три дня подряд суточный прирост снижался. Число новых случаев заболевания в Москве составило 534.

С 28 июня Сергей Собянин вводит новые ограничения в столице. Посещать все кафе и рестораны города смогут только вакцинированные или переболевшие граждане.

Кроме того, согласно указу мэра, с 22 июня в городе вводится временный запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек. Это ограничение касается как мероприятий на открытом воздухе, так и тех, которые проходят в зданиях, строениях и сооружениях.