Консалтинговая фирма Mercer опубликовала рейтинг самых дорогих городов для иностранцев. На первую строчку поднялась столица Туркменистана Ашхабад, сместив лидера прошлого года Гонконг (он оказался вторым).

Также в первой десятке — Бейрут, Токио, Цюрих, Шанхай, Сингапур, Женева, Пекин и Берн. Самый дорогой российский город для экспатов — Москва — опустилась на 41-ю строчку, став 62-й. Петербург — на 119-м месте (минус 59 позиций к прошлому году).

Специалисты включили Москву наряду с Гонконгом и Сан-Паулу в число городов, где все категории товаров, популярных во время пандемии, упали в цене.

Би-би-си отмечает, что большинство городов из первой десятки — крупные бизнес-центры. В них повышение цен на жилье и другие товары вызвано ростом экономики. Ашхабад же стоит в этом списке особняком — его высокий рейтинг связан не с процветанием, а с экономическими проблемами.

По словам Жана-Филиппа Сарра из Mercer, взлету туркменской столицы в топ рейтинга способствовала высокая инфляция, вызванная затяжным экономическим кризисом. Начавшись в 2014 году из‑за падения цен на углеводороды (экономика Туркменистана завязана на экспорте газа в Россию), он обострился еще сильнее в период пандемии.

При составлении рейтинга эксперты Mercer проанализировали цены на более 200 товаров и услуг. Всего в список, который призван помочь компаниям определить зарплаты иностранным сотрудникам, попали 209 городов.