Актер Егор Бероев сравнил дискриминацию непривитых с холокостом, нацепив желтую шестиконечную звезду

Актер театра и кино Егор Бероев произнес на вручении премии «ТЭФИ — летопись победы» речь, в которой осудил дискриминацию людей, не сделавших прививку от коронавируса. Он сравнил московские ограничения, которые запрещают невакцинированным оказывать плановую медицинскую помощь и посещать заведения, с холокостом. При этом на его пиджаке была надета желтая шестиконечная звезда — такие в нацистской Германии были обязаны носить евреи.

Бероев заявил, что не привился от коронавируса и чувствует, что живет в мире, где «это стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами». «У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — сказал он, и после этой фразы в зале раздались аплодисменты.

«Я прошу вас, уважаемые, присутствующие здесь, друзья, коллеги, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — закончил свою речь Бероев.