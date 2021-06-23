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Актер Егор Бероев сравнил дискриминацию непривитых с холокостом, нацепив желтую шестиконечную звезду

Семён Гудошников
Сегодня в 14:14

Актер театра и кино Егор Бероев произнес на вручении премии «ТЭФИ — летопись победы» речь, в которой осудил дискриминацию людей, не сделавших прививку от коронавируса. Он сравнил московские ограничения, которые запрещают невакцинированным оказывать плановую медицинскую помощь и посещать заведения, с холокостом. При этом на его пиджаке была надета желтая шестиконечная звезда — такие в нацистской Германии были обязаны носить евреи.

Бероев заявил, что не привился от коронавируса и чувствует, что живет в мире, где «это стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами». «У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — сказал он, и после этой фразы в зале раздались аплодисменты.

«Я прошу вас, уважаемые, присутствующие здесь, друзья, коллеги, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — закончил свою речь Бероев.

Президент научно-просветительского фонда «Холокост» Алла Гербер назвала жест актера кощунством. «Не нужно сравнивать желтую звезду и уничтожение народа с антиковидными мерами», — сказала она «Открытым медиа».

Глава департамента связей Федерации еврейских общин России Борух Горин счел выступление Бероева безвкусицей. «Сравнивать запрет прийти в ресторан с Варшавским гетто, например, — это не указывает на высокую интеллектуальность. А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей», — цитирует его слова «Подъем».

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