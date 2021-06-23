Биолог: индийский штамм коронавируса гораздо быстрее поражает легкие

Главная опасность штамма коронавируса дельта (он же индийский) заключается в том, что он способен «быстро консолидировать» поражение легких. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Lenta.ru.

Клетки эпителия в легких осуществляют газообмен с помощью влажности. Для этого клетки альвеол производят сурфактант — смесь веществ, покрывающую легкие изнутри. Однако в случае заражения коронавирусом клетки «сбиваются с толку» и перестают производить эту смесь.

Штамм дельта «научился проводить этот процесс очень быстро». Функции легких нарушаются значительно быстрее, чем у пациентов, заразившихся в начале 2020 года. Клетки не только теряют свои полезные свойства, но и превращаются в фибробласты, которые образуют провоспалительные цитокины и «другие пакости».

Индийским называют штамм коронавируса B.1.617, который считается более заразным, хуже поддающимся воздействию вакцин и лекарств, а также приводящим к более серьезным последствиям. ВОЗ включила B.1.617 в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне наряду с британским, бразильским и южноафриканским.

В конце мая в России было обнаружено 14 официально подтвержденных случаев заражения штаммом дельта. В середине июня Сергей Собянин заявил, что 89,3% заболевших в Москве инфицированы индийским штаммом. По его словам, это более агрессивный вариант коронавируса, который быстрее распространяется.